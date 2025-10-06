В США признали, что Patriot плохо перехватывают российские ракеты

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot недостаточно эффективно перехватывают российские баллистические ракеты на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на анализ боевых действий.

Как отмечает издание, Patriot остается единственным комплексом ВСУ, способным относительно надежно перехватывать баллистические ракеты. Однако даже эти системы не смогли перехватить ряд последних атак. Аналитики объясняют это постоянной модернизацией российского вооружения для преодоления ПВО.

Газета подчеркивает, что для создания минимально эффективной системы ПВО Украине потребуются десятки таких комплексов. Недавно одну систему Patriot передал Израиль, еще несколько ожидаются от европейских стран осенью.

ВС России в ночь на 5 октября атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе».

Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине.