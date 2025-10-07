Байден попросил ЦРУ засекретить доклад о его поездке в Киев в 2015 году

Экс-президент США Джо Байден во время работы в качестве вице-президента при Бараке Обаме попросил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) засекретить доклад о его поездке на Украину в 2015 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные ЦРУ материалы американской разведки.

В электронном письме, направленном в управление 10 февраля 2016 года, говорится, что Байден настоятельно предпочел, чтобы доклад о его поездке был засекречен.

В публикации отмечается, что украинские чиновники остались недовольны визитом Байдена. Они рассчитывали, что во время встречи будут обсуждаться более конкретные кадровые и политические вопросы.

14 июля Байден официально признал использование автоматического устройства для подписи указов о помиловании. В интервью The New York Times экс-президент США подчеркнул, что каждое такое решение принималось исключительно им самим. Причиной применения автоподписи стало огромное количество необходимых документов, заявил бывший глава Белого дома.

Ранее в сенате США начались слушания о том, кто управлял страной вместо Байдена.