Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти

Трамп заявил, что чувствует себя хорошо как никогда

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем.

«Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни», — написал глава Белого дома.

До этого в соцсетях распространилась «теория»‎ о кончине главы государства. Ее сторонники утверждали, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет. Также среди их аргументов — большой синяк на правой руке президента (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед смертью) и рост «индекса пиццы», заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов.

На этом фоне вице-президент Джей Ди Вэнс выразил готовность занять место президента Соединенных Штатов, если с главой государства случится «трагедия». По словам чиновника, за время пребывания на посту вице-президента США он «получил много практики».

Вскоре Белый дом опроверг информацию о смерти президента США. Там заявили, что у политика нет проблем со здоровьем, он в полном порядке и утром выйдет поиграть в гольф.

Ранее Белый дом объяснил синяки у Трампа.