«Говорили, что ему подчинялся президент». Названа роль Назарбаева в беспорядках в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что возглавлявшего страну с 1991 по 2019 год Нурсултану Назарбаеву не хватило «политической деликатности». В интервью газете Ana Tili («Родной язык») Токаев рассказал о ситуации двоевластия после отставки Назарбаева, что в январе 2022 года привело Казахстан к кризису власти, масштабным протестам, жертвам и введению войск ОДКБ для поддержания порядка. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Кризис власти, случившийся в Казахстане в январе 2022 года, был предопределен двумя событиями, оба из которых связаны с Нурсултаном Назарбаевым — первым президентом республики, добровольно ушедшим в отставку в марте 2019 года после 30 лет правления. Такое мнение в интервью казахстанской газете Ana Tili выразил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, после ухода Назарбаева с поста президента на должность председателя Совета безопасности республики, он «не всегда сохранял политическую деликатность».

«Это стоит упомянуть. Он регулярно приглашал премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов (губернаторов — «Газета.Ru») и проводил совещания», — сказал Токаев.

Он даже вспомнил ходившую тогда шутку о том, что «после отставки Назарбаева даже повысили, теперь ему подчиняется и президент страны».

«На самом деле, это не было шуткой», — сказал Токаев.

По словам президента Казахстана, «такая ситуация породила волну слухов о двоевластии», а «чиновники впали в смятение, бегая из кабинета в кабинет и путаясь в поручениях».

Неформальный лидер

Спусковым крючком событий, приведших к кризису власти в Казахстане в январе 2022 года, по мнению Токаева, стали два поступка первого главы государства.

В ноябре 2021 года он неожиданно заявил о возможности своего возвращения в Акорду — официальную резиденцию президента Республики Казахстан. Как пример, достойный подражания, Назарбаев тогда упомянул экс-премьера Малайзии Махатхира Мохамада, который смог повторно прийти к власти в возрасте 92 лет.

Кроме того, как заявил Токаев, в декабре 2021 года Назарбаев принял участие в неформальном саммите глав СНГ в Петербурге. Что (как можно понять) подчеркивало его статус неформального лидера государства.

Скорее всего, здесь Токаев оговорился. В саммите глав СНГ, прошедшем 28 декабря 2021 года, принимал участие он сам, что подтверждается видеоматериалами с официального сайта Кремля. В последний раз Назарбаев принимал участие в этом мероприятии в декабре 2019 года — действительно, после своей отставки.

Токаев, к тому времени уже занимавший должность президента Казахстана, на встрече руководителей СНГ не присутствовал.

Журналист спросил у Токаева, что он думает о недавней встрече Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это породило в обществе слухи о том, что в Казахстане в ближайшее время сменится власть и пройдут новые президентские выборы. Токаев отреагировал спокойно, отметив, что на самом деле таких встреч было две, но о первой из них не объявлялось. «Они, вероятно, [и дальше] будут встречаться как друзья и коллеги», — сказал Токаев.

Кризис 2022 года в Казахстане

Нурсултан Назарбаев был первым президентом независимого Казахстана и занимал этот пост 30 лет, с 1991 по 2019 год. В марте 2019 года он добровольно сложил с себя полномочия главы государства, возглавив Совет безопасности республики.

В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Беспорядки распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

В Алма-Ате были отмечены поджоги правительственных зданий, мародерство, протестующие захватили аэропорт, прошли крупные столкновения с полицией. В стране объявили чрезвычайное положение, отключили интернет. Были ранены более четырех тысяч человек, погибли 238.

По запросу президента страны в рамках операции ОДКБ в Казахстан были введены войска из шести стран содружества. Правительство ушло в отставку, а Нурсултан Назарбаев лишился всех государственных постов и привилегий.

В интервью Токаев «Ана тілі» подчеркнул, что

эти беспорядки сопровождались беспрецедентным насилием, а в случае успеха бунтовщиков, Казахстан мог лишиться суверенитета.

«Мы успешно преодолели это трудное испытание благодаря благословенному единству народа. Мы все, несомненно, извлекли важный урок.... Власти в стране должны уметь работать сообща, и ни в коем случае нельзя допускать двоевластия», — рассказал президент Казахстана.