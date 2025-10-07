На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт призвал не воспринимать буквально слова Трампа о «Томагавках» для Киева

Политолог Дудаков: Пентагон не готов к поставкам ракет Tomahawk Киеву
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

На сегодняшний день не следует буквально воспринимать слова президента США Дональда Трампа о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Украине. Такое мнение в интервью RT высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Пока что мы не видим со стороны Пентагона какой-то технической, логической готовности поставлять эти самые ракеты на Украину. Учитывая, что «Томагавки» — это ракеты преимущественно морского базирования», — отметил эксперт.

По его словам, Киеву для запуска таких боеприпасов необходимы наземные комплексы, которые имеются у США в ограниченном количестве. Причем все они расквартированы на Филиппинах. Переброска их на Украину займет огромное количество времени, добавил Дудаков.

До этого Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее депутат предупредил, что поставки Tomahawk Украине приблизят мировую войну.

