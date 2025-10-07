На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Царев объяснил слова Меркель о роли Польши и Прибалтики в конфликте на Украине

Политик Царев: Меркель хочет снять с себя ответственность за конфликт на Украине
Markus Schreiber/AP

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в интервью aif.ru прокомментировал слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об ответственности Польши и стран Балтии за срыв переговоров по Украине.

Он напомнил, что Меркель в начале специальной военной операции на Украине говорила, что подписывала минские соглашения, зная, что они не будут выполнены, только чтобы дать Киеву возможность подготовиться к конфликту с Россией. По мнению Царева, это заявление было сделано, чтобы снять с себя ответственность за выстраивание в какой-то степени конструктивных отношений с Москвой.

«Сейчас общее настроение по украинскому конфликту меняется, теперь она делает заявления в другую сторону, что она осуждает страны Прибалтики, что они виноваты в разжигании конфликта», — отметил экс-депутат Рады.

Накануне Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

Ранее Меркель призвала искать выход из конфликта на Украине путем дипломатии.

