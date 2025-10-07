Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным поздравил его с днем рождения

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер поздравил главу российского государства с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что во время беседы Эрдоган выразил Путину самые добрые пожелания.

В пресс-службе добавили, что лидеры стран также затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также высказали мнение о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

До этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил Путина с днем рождения. Таджикский лидер отметил значительный вклад главы РФ в укрепление и расширение дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в день своего рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.