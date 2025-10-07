На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин созвонился с Лукашенко

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в ходе разговора поздравил российского лидера с днем рождения. Во время беседы лидеры также обсудили развитие отношений между Россией и Белоруссией, затронули международную повестку и вопросы обстановки в регионе.

Помимо этого, представители стран сверили часы в части предстоящих контактов на полях саммита СНГ в Душанбе, который пройдет на текущей неделе.

В конце сентября Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Главы государств обсудили вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, они затронули тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Белорусский лидер отметил, что между Москвой и Минском накопилась куча вопросов. По его словам, несмотря на разговоры о частых встречах двух лидеров, «они давно уже не встречались».

Ранее Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от американцев.

