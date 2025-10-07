Эксперт объяснил, зачем Трампу узнавать у Киева цели ударов «Томагавками»

Заявлением о намерении уточнить у Киева цели для поражения американскими дальнобойными ракетами Tomahawk, президент США Дональд Трамп пытается заранее снять с себя всякую ответственность за эскалацию. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что наведение и запуски будут осуществлять сами американцы и ,возможно, британцы.

«Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», — считает специалист.

Он напомнил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не давала Киеву полного карт-бланша на применение ракет ATACMS: все запуски согласовывались с Вашингтоном, и несколько целей Белый дом вычеркивал. С Tomahawk, по его словам, вероятно, последует аналогичный принцип.

До этого Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

