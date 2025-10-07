В Совфеде рассказали, каким будет ответ Москвы на поставки Киеву ракет Tomahawk

Джабаров рассказал, какой будет ответ Москвы на поставки Киеву ракет Tomahawk

В случае поставок США Киеву ракет Tomahawk ответ России будет однозначный, пострадать может не только Украина. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров на площадке медиагруппы «Россия сегодня», пишет РИА Новости.

«Скорее всего, все-таки «Томагавки» не попадут на Украину. Это будет такая тягомотина, извините за такое слово, литературная. Надо спорить, доказывать, требовать каких-то гарантий. Гарантий не будет», — сказал он.

Джабаров ответил, что если ракеты все-таки передадут Украине, то ответ России будет «однозначный и решительный».

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

