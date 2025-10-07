На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, реализуем ли в России запрет Лукашенко на повышение цен

Депутат ГД Делягин: запрет на повышение цен неприменим для России
Evgenia Novozhenina/Reuters

Запрет на повышение цен, введенный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в России бы не сработал. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Парламентарий пояснил, что экономика Белоруссии гораздо меньше, поэтому там проще осуществлять качественный контроль за ценами.

«В Белоруссии маленькая экономика, менее 10-ти миллионов человек. То есть, то, что у нас невозможно проконтролировать, без, скажем, цифровых технологий, <...> то в Белоруссии проконтролировать можно. Так что это дает возможность прямого контроля. И, в том числе, упрощает как бы управление», — отметил Делягин.

Накануне Лукашенко в ходе совещания с экономическим блоком правительства и обеими палатами парламента заявил о введении запрета на повышение цен в Белоруссии.

Он подчеркнул, что решение начинает действовать в день совещания, 6 сентября, чтобы за сутки «не накрутили цены».

Ранее Лукашенко призвал чиновников в Белоруссии меньше говорить.

