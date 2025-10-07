Медведев прокомментировал слова Трампа о поставках Tomahawk Киеву

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп «собрался идти тропой [экс-президента США Джо] Байдена к Нобелю».

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения.

«Ну понятно что (сделают Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru»): ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — пояснил Медведев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что появление на Украине американских крылатых ракет Tomahawk приведет к серьезному витку эскалации.

Он отметил, что нужно дождаться четких заявлений со стороны Вашингтона.

Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский политик назвал безумием слова Зеленского о ракетах Tomahawk.