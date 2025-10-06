В Грузии предъявили обвинение пятерым оппозиционерам, организовавшим протесты

Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам за призыв к государственному перевороту и свержению власти. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Обвинения предъявлены Паате Бурчуладзе, Муртазе Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что оппозиционеров обвинили в призыве к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти. Также им предъявили обвинение в организации, руководстве и участии в групповом насилии.

По информации прокуратуры, пытавшимся организовать переворот гражданам грозит наказание вплоть до девяти лет лишения свободы.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз. Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее мэрия Тбилиси рассказала об ущербе, нанесенном городу участниками протестов.