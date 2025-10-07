В Кремле рассказали, как проходят контакты с США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал развитие контактов с США.

По словам Пескова, дипломаты с обеих сторон занимаются своей работой, которой у них много.

«По линии ведомств диалог [между РФ и США] в подавленном состоянии. ... На уровне глав государств ситуация более живая», — поделился Песков.

Он добавил, что в Кремле исходят из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на вывод урегулирования украинского конфликта в русло переговоров.

Также в ходе брифинга Песков заявил, что появление на Украине американских крылатых ракет Tomahawk приведет к серьезному витку эскалации.

Он отметил, что нужно дождаться четких заявлений со стороны Вашингтона.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

