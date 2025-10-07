На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия объявила экс-советника офиса президента Украины Арестовича в международный розыск

Арестович объявлен в международный розыск по делу о терроризме и фейках о ВС РФ
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Россия объявила бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

8 сентября 2023 года Арестович был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года — в международный розыск, говорится в документах.

Согласно документам, уголовное дело в отношении Арестовича было возбуждено сначала 8 апреля 2022 года по факту распространения ложной информации о российской армии, а спустя месяц по факту совершения им преступления террористической направленности. Уголовные дела соединены в одно производство.

6 октября Арестович в беседе с журналисткой Ксенией Собчак поделился планами на случай, если (или когда) он займет пост главы государства. Первым делом политик намерен отправить в тюрьму действующего президента Украины, а затем посетить Москву, но «не с поклоном», а «как Саша Белый на стрелку». Кроме того, он считает необходимым передать России «четыре области и Крым».

Ранее Арестович объяснил, почему хвалит Владимира Путина.

