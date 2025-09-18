На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юристы из Европы сообщили о нарушениях в деле главы Гагаузии

Европейские адвокаты Жульи и Бойе назвали политическим дело Гуцул
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Уголовное дело против главы Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул имеет политический характер, также в нем допущены многочисленные нарушения как молдавского законодательства, так и международных стандартов прав человека. Об этом заявили в Кишиневе на совместной пресс-конференции европейские юристы Уильям Жульи и Гонсало Бойе из международной команды адвокатов Гуцул.

Юристы указали на нарушение права главы Гагаузии на справедливое судебное разбирательство, беспристрастность и презумпцию невиновности. Также они отметили, что дело Гуцул было рассмотрено в необычно сжатые сроки, а приговор не имеет достаточной доказательной базы.

По словам Бойе, защите даже не предоставили возможность встречаться с Гуцул в тюрьме. Он считает, что это сделано, чтобы не дать адвокатам построить сильную защиту. С учетом всех обстоятельств, полагают адвокаты, нахождение Гуцул под стражей нельзя считать законным.

Защитники намерены провести собственный анализ ситуации в Молдавии и выявить нарушения демократических стандартов. Они подчеркнули, что их не остановит даже давление властей — международных адвокатов уже обвиннили в якобы «российской пропаганде».

В то же время адвокаты не исключают, что дело может быть решено внутри страны, без обращения в ЕСПЧ – в случае, если молдавская судебная система начнет действовать в соответствии с законом.

Заседание Апелляционной палаты назначено на 8 октября. Адвокаты выразили надежду, что на нем им удастся освободить Гуцул из пенитенциара. В противном случае они планируют подать кассацию.

«Поскольку Молдова продолжает объявлять себя демократическим государством и стремится присоединиться к Евросоюзу, она обязана соблюдать правила и принципы в области прав человека. Страна ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах и его протоколы. Наша задача — убедиться, что это действительно происходит», — подчеркнул Жульи.

Ранее сообщалось, что главу Гагаузии признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

