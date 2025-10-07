На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о готовности ввести армию в Портленд, где недавно прошли протесты

Трамп: я бы подавил в Портленде восстание антифа, даже если бы мне запретили
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности ввести внутренние войска в город Портленд (штат Орегон), где недавно состоялись протесты антифашистов. Для этого глава Соединенных Штатов может использовать Закон о восстании, передает слова американского лидера Politico.

«Посмотрите, что происходит с Портлендом на протяжении многих лет, это адское пекло. А тут еще судья, которая заблудилась и пытается делать вид, что проблем нет», – заявил Трамп.

По информации СМИ, федеральный суд США запретил президенту отправлять Нацгвардию в Портленд. Довод Трампа, о том, что город «захвачен левыми внутренними террористами» суд не счел убедительным. После этого американский лидер уточнил, что в настоящее время не видит необходимости в применении Закона о восстании. Однако при необходимости, он готов был бы применить его, несмотря даже на человеческие потери и запреты судей или губернаторов.

28 сентября штат Орегон подал в суд на Трампа за решение ввести военных в Портленд. Прокурор штата Дэн Рэйфилд обосновал иск незаконной федерализацией Национальной гвардии.

5 октября Окружной суд штата Орегон запретил Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде.

Ранее Трамп назвал причины отправки подразделений Нацгвардии в Портленд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами