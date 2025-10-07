Трамп заявил о готовности ввести армию в Портленд, где недавно прошли протесты

Трамп: я бы подавил в Портленде восстание антифа, даже если бы мне запретили

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности ввести внутренние войска в город Портленд (штат Орегон), где недавно состоялись протесты антифашистов. Для этого глава Соединенных Штатов может использовать Закон о восстании, передает слова американского лидера Politico.

«Посмотрите, что происходит с Портлендом на протяжении многих лет, это адское пекло. А тут еще судья, которая заблудилась и пытается делать вид, что проблем нет», – заявил Трамп.

По информации СМИ, федеральный суд США запретил президенту отправлять Нацгвардию в Портленд. Довод Трампа, о том, что город «захвачен левыми внутренними террористами» суд не счел убедительным. После этого американский лидер уточнил, что в настоящее время не видит необходимости в применении Закона о восстании. Однако при необходимости, он готов был бы применить его, несмотря даже на человеческие потери и запреты судей или губернаторов.

28 сентября штат Орегон подал в суд на Трампа за решение ввести военных в Портленд. Прокурор штата Дэн Рэйфилд обосновал иск незаконной федерализацией Национальной гвардии.

5 октября Окружной суд штата Орегон запретил Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде.

Ранее Трамп назвал причины отправки подразделений Нацгвардии в Портленд.