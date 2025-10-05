На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде

Peter Eisler/Reuters

Окружной суд штата Орегон временно запретил президенту США Дональду Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде для борьбы с беспорядками и защиты объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Об этом говорится в решении, опубликованном в электронной базе суда.

«Суд удовлетворяет ходатайство истцов о временном запретительном предписании», — говорится в решении.

Запрет будет действовать до 18 октября.

27 сентября Трамп поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».

Позднее американский лидер заявил, что принял решение об отправке войск в штат Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» и нападений на федеральных служащих.

Ранее штат Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода нацгвардии.

