Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде

Окружной суд штата Орегон временно запретил президенту США Дональду Трампу размещать бойцов Национальной гвардии в Портленде для борьбы с беспорядками и защиты объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Об этом говорится в решении, опубликованном в электронной базе суда.
«Суд удовлетворяет ходатайство истцов о временном запретительном предписании», — говорится в решении.
Запрет будет действовать до 18 октября.
27 сентября Трамп поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».
Позднее американский лидер заявил, что принял решение об отправке войск в штат Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» и нападений на федеральных служащих.
Ранее штат Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода нацгвардии.