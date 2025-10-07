В США назвали главного инициатора передачи ракет Tomahawk Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог является главным автором инициативы передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие (ракеты Tomahawk. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, Келлог стремится убедить окружающих и политические элиты в США в том, что Россия якобы терпит поражение в рамках конфликта на Украине.

До этого в ходе выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Позже он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

5 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил, что возможные поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях России и США.

Ранее в США заявили об отсутствии у Украины необходимых для запуска Tomahawk систем.