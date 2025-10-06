Власти Тюменской области сообщили о появлении трех беспилотников

В Тюменской области нашли и обезвредили три БПЛА

В микрорайоне Антипино Тюменской области заметили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА); в настоящее время дроны обезврежены. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. <...> Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме.

Днем 6 октября российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили более 350 дронов, выпущенных украинскими военнослужащими.

Также сообщалось, что за данный промежуток времени были уничтожены одна украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов. Речь идет о снарядах от системы залпового огня HIMARS, произведенной в США.

Ранее во Владимирской области назвали фейком данные о химическом выбросе из-за БПЛА.