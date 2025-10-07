Еврокомиссар Кубилюс заявил о якобы вероятном нападении России на НАТО

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил о потенциальной угрозе удара России по странам НАТО, ссылаясь на данные немецкой разведки. Об этом он сообщил изданию Wyborcza.

Как утверждает Кубилюс, российские вооруженные силы адаптировались к современным методам ведения боевых действий.

По информации разведки ФРГ, существуют некие доказательства обсуждений на высоком уровне в России планов возможной атаки на государства, входящие в Североатлантический альянс.

«Поэтому сценарий с агрессией в отношении НАТО исключать нельзя», — указал Кубилюс.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил сомнение в способности НАТО в его нынешнем состоянии противостоять российской армии. Он заявил, что Североатлантический альянс не готов к противостоянию с Россией. Джонсон назвал НАТО «уродливым лоскутным одеялом, чьи части совместимы только теоретически».

Ранее на Западе предупредили НАТО об угрозе конфликта с Россией.