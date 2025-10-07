На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС заявили о якобы возможном нападении России на НАТО

Еврокомиссар Кубилюс заявил о якобы вероятном нападении России на НАТО
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил о потенциальной угрозе удара России по странам НАТО, ссылаясь на данные немецкой разведки. Об этом он сообщил изданию Wyborcza.

Как утверждает Кубилюс, российские вооруженные силы адаптировались к современным методам ведения боевых действий.

По информации разведки ФРГ, существуют некие доказательства обсуждений на высоком уровне в России планов возможной атаки на государства, входящие в Североатлантический альянс.

«Поэтому сценарий с агрессией в отношении НАТО исключать нельзя», — указал Кубилюс.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил сомнение в способности НАТО в его нынешнем состоянии противостоять российской армии. Он заявил, что Североатлантический альянс не готов к противостоянию с Россией. Джонсон назвал НАТО «уродливым лоскутным одеялом, чьи части совместимы только теоретически».

Ранее на Западе предупредили НАТО об угрозе конфликта с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами