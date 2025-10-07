На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, по которой ЕК не может присвоить российские активы

ТАСС: плану ЕК по присвоению активов РФ мешают ранее выданные кредиты G7 Киеву
true
true
true
close
loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия испытывает трудности при разработке плана по конфискации российских активов, поскольку не может найти способ одновременно реализовать схему «репарационного кредита» и продолжать получать доходы от реинвестирования этих активов. Об этом ТАСС сообщил источник в Еврокомиссии.

Собеседник агентства отметил, что доходы от активов РФ уже обещаны странам G7 в качестве процентов по ранее выданным кредитам Киеву на общую сумму $50 млрд, рассчитанным до 2040 года.

«У нас пока нет решения этого вопроса», — сказал источник, комментируя вопрос о согласовании предложенной Еврокомиссией схемы «репарационного кредита» с необходимостью обслуживания кредитной программы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) в объеме $50 млрд (€45 млрд), одобренной в 2024 году и финансируемой за счет доходов от реинвестирования российских активов.

По его словам, техническим решением могло бы стать использование €45 млрд из общей суммы конфискованных активов для погашения кредитов ERA. Однако и этот вариант имеет ограничения, так как покрывает только сумму кредитов, но не проценты по их обслуживанию в течение последующих 15 лет. Кроме того, это приведет к уменьшению общего объема присваиваемых российских активов на четверть.

Источник признал, что эта проблема является одним из ключевых факторов, препятствующих официальному представлению Еврокомиссией конкретных предложений по экспроприации российских активов странам ЕС.

Ранее Эстония предложила забирать по €20 млрд из активов РФ за нарушения границ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами