Названа причина, по которой ЕК не может присвоить российские активы

Еврокомиссия испытывает трудности при разработке плана по конфискации российских активов, поскольку не может найти способ одновременно реализовать схему «репарационного кредита» и продолжать получать доходы от реинвестирования этих активов. Об этом ТАСС сообщил источник в Еврокомиссии.

Собеседник агентства отметил, что доходы от активов РФ уже обещаны странам G7 в качестве процентов по ранее выданным кредитам Киеву на общую сумму $50 млрд, рассчитанным до 2040 года.

«У нас пока нет решения этого вопроса», — сказал источник, комментируя вопрос о согласовании предложенной Еврокомиссией схемы «репарационного кредита» с необходимостью обслуживания кредитной программы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) в объеме $50 млрд (€45 млрд), одобренной в 2024 году и финансируемой за счет доходов от реинвестирования российских активов.

По его словам, техническим решением могло бы стать использование €45 млрд из общей суммы конфискованных активов для погашения кредитов ERA. Однако и этот вариант имеет ограничения, так как покрывает только сумму кредитов, но не проценты по их обслуживанию в течение последующих 15 лет. Кроме того, это приведет к уменьшению общего объема присваиваемых российских активов на четверть.

Источник признал, что эта проблема является одним из ключевых факторов, препятствующих официальному представлению Еврокомиссией конкретных предложений по экспроприации российских активов странам ЕС.

Ранее Эстония предложила забирать по €20 млрд из активов РФ за нарушения границ.