ЕС продлил санкции в отношении 62 граждан России

РИА: Евросоюз продлил на год санкции в отношении 47 физлиц и 15 юрлиц из России

Евросоюз (ЕС) продлил на год срок действия санкций в отношении 47 физических и 15 юридических лиц из России за якобы «гибридные действия» в отношении европейских стран. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте Совета ЕС.

«Совет (ЕС. — «Газета.Ru») сегодня принял решение продлить на один год индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, до 9 октября 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продленные рестрикции включают в себя блокировку всех их активов, а также запрет физическим и юридическим лицам в странах Евросоюза предоставлять им экономическую и финансовую поддержку.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна реагировать на очередной пакет санкций Евросоюза (ЕС) по аналогии с предыдущими. По его словам, европейские лидеры уже осознали, что введенные ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием». Кроме того, представитель Кремля отметил, что российская экономика в условиях санкций не только адаптировалась к ним, но также научилась извлекать из них пользу.

