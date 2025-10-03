На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС продлил санкции в отношении 62 граждан России

РИА: Евросоюз продлил на год санкции в отношении 47 физлиц и 15 юрлиц из России
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) продлил на год срок действия санкций в отношении 47 физических и 15 юридических лиц из России за якобы «гибридные действия» в отношении европейских стран. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте Совета ЕС.

«Совет (ЕС. — «Газета.Ru») сегодня принял решение продлить на один год индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, до 9 октября 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продленные рестрикции включают в себя блокировку всех их активов, а также запрет физическим и юридическим лицам в странах Евросоюза предоставлять им экономическую и финансовую поддержку.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна реагировать на очередной пакет санкций Евросоюза (ЕС) по аналогии с предыдущими. По его словам, европейские лидеры уже осознали, что введенные ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием». Кроме того, представитель Кремля отметил, что российская экономика в условиях санкций не только адаптировалась к ним, но также научилась извлекать из них пользу.

Ранее фон дер Ляйен сообщила о новом подходе ЕС к антироссийским санкциям.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами