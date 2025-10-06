Львова-Белова возглавила рабочую группу по вопросам семьи и сиротства

Путин назначил Львову-Белову главой группы по вопросам семьи и сиротства

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова возглавила рабочую группу по вопросам помощи семьям и профилактики сиротства; соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — указано в тексте распоряжения.

Также 6 октября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что в скором времени состоится первое заседание совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

В ходе заседания эксперты проработают ряд предложений по усовершенствованию действующих подходов в этой области.

До этого российский депутат Михаил Иванов сообщил, что в России рассматривается инициатива по введению законодательного запрета на дискредитацию института материнства в социальных сетях. Поводом для выдвижения инициативы послужила активизация в социальных сетях тенденций, выражающих публичное негативное отношение к родительству.

Ранее стало известно, кто из россиян сможет получить новую семейную льготу в 2026 году.