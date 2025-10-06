В ГД анонсировали обсуждение соглашения о военном сотрудничестве с Кубой

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания 7 октября рассмотрят законопроект о ратификации межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Кубой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

«7 октября на пленарном заседании рассмотрят законопроект о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве», — заявил он.

В августе старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского региона способно не только укрепить национальный суверенитет союзников Москвы, но и обеспечить глобальное военное присутствие самой России.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что вопросы возможного размещения российских вооружений на Кубе и в Венесуэле находятся в компетенции министерства обороны.

Ранее Россия и Куба подписали декларацию о противодействии односторонним принудительным мерам.