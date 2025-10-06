На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине обозначили сроки окончания конфликта

Глава Николаевской ОВА Ким: конфликт на Украине урегулируют в течение года
Reuters

Конфликт на территории Украины будет урегулирован в диапазоне от двух месяцев до года. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью украинскому изданию «Главком».

«Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения войны. Поэтому завершение войны дипломатическим путем вполне возможно», — сказал глава ОВА.

16 сентября заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года. К такому выводу военнослужащий, по его словам, пришел, проанализировав последние военные конфликты в мире.

15 сентября бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что власти Украины рассчитывают на продолжение конфликта в течение «еще максимум двух лет», в связи с чем разрешили молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. По его словам, между решением выпускать молодежь за границу и тяжелой ситуацией на фронте для ВСУ нет противоречий.

Ранее Трамп пообещал добиться урегулирования конфликта на Украине «так или иначе».

Переговоры о мире на Украине
