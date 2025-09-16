На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал раскрыл сроки окончания спецоперации на Украине

Генерал Попов: спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов считает, что спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года. Его цитирует NEWS.ru.

К такому выводу военнослужащий, по его словам, пришел, проанализировав последние военные конфликты в мире.

«Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война. Специальная военная операция будет идти еще минимум два года», — выразил свое мнение Попов.

11 сентября военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда под контроль России перейдут Одесса и Николаев. По мнению эксперта, наметки «по разгрому не только Вооруженных сил Украины, но и всех подразделений со стороны Европы и коллективного Запада» появятся уже в этом году.

Ранее Зеленский обвинил мировое сообщество в бездействии перед лицом России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами