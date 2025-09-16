Генерал Попов: спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов считает, что спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года. Его цитирует NEWS.ru.

К такому выводу военнослужащий, по его словам, пришел, проанализировав последние военные конфликты в мире.

«Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война. Специальная военная операция будет идти еще минимум два года», — выразил свое мнение Попов.

11 сентября военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда под контроль России перейдут Одесса и Николаев. По мнению эксперта, наметки «по разгрому не только Вооруженных сил Украины, но и всех подразделений со стороны Европы и коллективного Запада» появятся уже в этом году.

Ранее Зеленский обвинил мировое сообщество в бездействии перед лицом России.