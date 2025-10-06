Страны Европы «сгорят», если на Украине в скором времени не наступит мир. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Режим [украинского лидера Владимира Зеленского] должен сдаться. Иначе Европа тоже сгорит», — отметил эксперт.

По его мнению, президент США Дональд Трамп не желает принимать меры, необходимые для урегулирования конфликта. В связи с этим Малинен подчеркнул, что именно РФ должна подтолкнуть Украину к капитуляции.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что нынешняя стратегия Европы по российско-украинскому конфликту приведет к затяжной войне, в которой будут «сожжены» деньги европейских налогоплательщиков. Как сказал дипломат, страны региона активно пытаются ликвидировать каналы связи с РФ. Он рассказал, что европейские политические лидеры подвержены «очень сильному военному психозу», при этом «все больше людей в коридорах шепчут» о согласии с Будапештом и призывают решительнее выступать за мир.

