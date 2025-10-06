На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор рассказал, что ждет Европу в случае продолжения конфликта на Украине

Профессор Малинен: страны Европы сгорят, если на Украине не наступит мир
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Страны Европы «сгорят», если на Украине в скором времени не наступит мир. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Режим [украинского лидера Владимира Зеленского] должен сдаться. Иначе Европа тоже сгорит», — отметил эксперт.

По его мнению, президент США Дональд Трамп не желает принимать меры, необходимые для урегулирования конфликта. В связи с этим Малинен подчеркнул, что именно РФ должна подтолкнуть Украину к капитуляции.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что нынешняя стратегия Европы по российско-украинскому конфликту приведет к затяжной войне, в которой будут «сожжены» деньги европейских налогоплательщиков. Как сказал дипломат, страны региона активно пытаются ликвидировать каналы связи с РФ. Он рассказал, что европейские политические лидеры подвержены «очень сильному военному психозу», при этом «все больше людей в коридорах шепчут» о согласии с Будапештом и призывают решительнее выступать за мир.

Ранее бывший помощник президента США описал возможную модель соглашения по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами