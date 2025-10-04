На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший помощник президента США описал возможную модель соглашения по Украине

Грэм: гарантии безопасности и разморозка активов РФ войдут в модель соглашения
Gleb Garanich/Reuters

В модель соглашения по урегулированию конфликта на Украине могут войти гарантии безопасности. Такое заявление сделал научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США Томас Грэм в беседе с РБК.

«Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам завершения украинского кризиса», — сказал он.

По словам экс-помощника, разрешение конфликта на Украине — это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса европейской безопасности.

По словам бывшего помощника помощника, переговоры могут идти в несколько этапов. Причем, для некоторых из них потребуется участие не столько российской и украинской сторон. Поскольку могут подниматься темы гарантий безопасности по модели «вооруженного нейтралитета», роль НАТО в Европе, о ней нужно договариваться с частью участников альянса.

Среди вопросов для переговоров Грэм назвал также территориальный, разморозки российских активов и восстановления Украины и соблюдения прав русскоязычного населения Украины и Украинской православной церкви.

Ранее в США обвинили Москву в отказе от переговоров по урегулированию украинского кризиса.

