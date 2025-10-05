На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Венгерский министр считает, что стратегия Европы приведет к затяжной войне

Сийярто: деньги европейцев будут сожжены в затяжной войне
true
true
true
close
Global Look Press

Нынешняя стратегия Европы по российско-украинскому конфликту приведет к затяжной войне, в которой будут сожжены деньги европейских налогоплательщиков. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

«Нынешняя политическая стратегия Европы, направленная на устранение каналов связи с Россией, однозначно приведет к затяжной войне, и в этой затяжной войне они хотят сжечь деньги европейского народа, покупая оружие, скажем, у Америки и поставляя это оружие Украине», — сказал он.

По словам Сийярто, европейские политические лидеры подвержены «очень сильному военному психозу», при этом «все большей людей в коридорах шепчут нам, что они согласны» с Будапештом, и больше людей призывают решительнее выступать за мир.

Венгрия не будет следовать воинственной политике ЕС и предоставлять средства на военную помощь Украине, добавил министр.

До этого венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны с позицией Венгрии, что Европа скатывается к войне.

Ранее премьер Польши заявил о «войне нового типа» с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами