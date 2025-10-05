Венгерский министр считает, что стратегия Европы приведет к затяжной войне

Нынешняя стратегия Европы по российско-украинскому конфликту приведет к затяжной войне, в которой будут сожжены деньги европейских налогоплательщиков. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

«Нынешняя политическая стратегия Европы, направленная на устранение каналов связи с Россией, однозначно приведет к затяжной войне, и в этой затяжной войне они хотят сжечь деньги европейского народа, покупая оружие, скажем, у Америки и поставляя это оружие Украине», — сказал он.

По словам Сийярто, европейские политические лидеры подвержены «очень сильному военному психозу», при этом «все большей людей в коридорах шепчут нам, что они согласны» с Будапештом, и больше людей призывают решительнее выступать за мир.

Венгрия не будет следовать воинственной политике ЕС и предоставлять средства на военную помощь Украине, добавил министр.

До этого венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны с позицией Венгрии, что Европа скатывается к войне.

Ранее премьер Польши заявил о «войне нового типа» с Россией.