В Афганистане восстановили работу интернета

ООН: интернет в Афганистане восстановлен после почти 48-часового перерыва

Работа интернета в Афганистане восстановлена после почти 48-часового перерыва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций (ООН).

В организации подчеркнули, что правящее в Афганистане движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) не предоставило каких-либо объяснений своим действиям.

Отмечается, что воздушное движение также было возобновлено в обычном режиме.

29 сентября по всей территории Афганистана пропало интернет-соединение, поскольку руководящее страной движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) предпринимало шаги «по соблюдению нравственности».

18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

