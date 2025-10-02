На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Афганистане восстановили работу интернета

ООН: интернет в Афганистане восстановлен после почти 48-часового перерыва
true
true
true
close
Pvince73/Shutterstock/FOTODOM

Работа интернета в Афганистане восстановлена после почти 48-часового перерыва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций (ООН).

В организации подчеркнули, что правящее в Афганистане движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) не предоставило каких-либо объяснений своим действиям.

Отмечается, что воздушное движение также было возобновлено в обычном режиме.

29 сентября по всей территории Афганистана пропало интернет-соединение, поскольку руководящее страной движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) предпринимало шаги «по соблюдению нравственности».

18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

Ранее российский ученый Каверин рассказал о задержании в Афганистане.

