Грузию обвинили в подрыве процесса вступления в Евросоюз

Грузинские власти своей политикой ставят под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видим, что грузинские власти ставят под угрозу этот процесс», — сказала она.

В апреле Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала закон пророссийским. ЕС раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. В июле Европарламент заявил, что страна не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил посла Евросоюза в поддержке протестующих.

По его словам, некоторые зарубежные лица, включая представителя ЕС, оказывали прямую поддержку попыткам свержения конституционного строя.

Ранее в Грузии потребовали изъять из конституции пункт о вступлении страны в Евросоюз.