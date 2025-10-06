На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузию обвинили в подрыве процесса вступления в Евросоюз

Представитель ЕК Хиппер: Грузия ставит под угрозу процесс вступления в ЕС
close
Shakh Aivazov/AP

Грузинские власти своей политикой ставят под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видим, что грузинские власти ставят под угрозу этот процесс», — сказала она.

В апреле Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала закон пророссийским. ЕС раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. В июле Европарламент заявил, что страна не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил посла Евросоюза в поддержке протестующих.

По его словам, некоторые зарубежные лица, включая представителя ЕС, оказывали прямую поддержку попыткам свержения конституционного строя.

Ранее в Грузии потребовали изъять из конституции пункт о вступлении страны в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами