На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии потребовали изъять из конституции пункт о вступлении страны в Евросоюз

Левый альянс Грузии потребовал изъять из конституции пункт о вступлении в ЕС
true
true
true
close
Shakh Aivazov/AP

Грузинский «Левый альянс» потребовал изъять из конституции страны пункт об исключительном курсе в Европейский союз (ЕС) и НАТО, внесенный несколько лет назад правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Хватит питать народ Грузии иллюзиями, что к 2030 году наша страна достойно вступит в Евросоюз», — заявил лидер альянса, экс-депутат парламента Грузии Сосо Шатберашвили.

По его словам, в случае отказа властей «Левый альянс» сам инициирует широкое движение против этого пункта. Политик также назвал неприемлемым требование Брюсселя отменить грузинские законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, действие которого распространяется на частные организации и средства массовой информации, более 20% финансирования которых поступает из других стран. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала нормативный акт «пророссийским».

В июне этого года саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния.

Ранее в Грузии пригрозили Западу публикацией переговоров об открытии «второго фронта».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами