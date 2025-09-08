Левый альянс Грузии потребовал изъять из конституции пункт о вступлении в ЕС

Грузинский «Левый альянс» потребовал изъять из конституции страны пункт об исключительном курсе в Европейский союз (ЕС) и НАТО, внесенный несколько лет назад правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Хватит питать народ Грузии иллюзиями, что к 2030 году наша страна достойно вступит в Евросоюз», — заявил лидер альянса, экс-депутат парламента Грузии Сосо Шатберашвили.

По его словам, в случае отказа властей «Левый альянс» сам инициирует широкое движение против этого пункта. Политик также назвал неприемлемым требование Брюсселя отменить грузинские законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, действие которого распространяется на частные организации и средства массовой информации, более 20% финансирования которых поступает из других стран. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала нормативный акт «пророссийским».

В июне этого года саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния.

Ранее в Грузии пригрозили Западу публикацией переговоров об открытии «второго фронта».