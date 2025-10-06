За очередными протестами в Грузии стоит Европа — все те же силы, которые в свое время помогли победить на президентских выборах в Молдавии Майе Санду, а также отменили результаты выборов в Румынии, где победу одержал «неправильный кандидат». Такое мнение высказал политолог Владимир Жарихин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Цель ЕС — вернуть Грузию в состояние как при [бывшем президенте республики Михаиле] Саакашвили и заставить воевать с Россией. А именно — открыть второй фронт — на юге», — считает эксперт.

Однако, по его словам, нынешние власти Грузии понимают, что Европейский союз поможет начать войну, но за республику не вступится. Кроме того, Россия может ввести против Тбилиси разрушительные санкции.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Евросоюз. Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в США заявили о выгодах дружбы Грузии с соседями.