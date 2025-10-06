На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Разжигают все те же»: политолог о протестах в Грузии

Политолог Жарихин: за протестами в Грузии стоит Европа
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

За очередными протестами в Грузии стоит Европа — все те же силы, которые в свое время помогли победить на президентских выборах в Молдавии Майе Санду, а также отменили результаты выборов в Румынии, где победу одержал «неправильный кандидат». Такое мнение высказал политолог Владимир Жарихин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Цель ЕС — вернуть Грузию в состояние как при [бывшем президенте республики Михаиле] Саакашвили и заставить воевать с Россией. А именно — открыть второй фронт — на юге», — считает эксперт.

Однако, по его словам, нынешние власти Грузии понимают, что Европейский союз поможет начать войну, но за республику не вступится. Кроме того, Россия может ввести против Тбилиси разрушительные санкции.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Евросоюз. Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в США заявили о выгодах дружбы Грузии с соседями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами