Путин поздравил жителей Чечни с тремя праздниками, а Кадырова — с днем рождения

Кадыров сообщил, что Путин поздравил его с 49-м днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров на открытии правительственного комплекса в Грозном заявил, что президент РФ Владимир Путин поздравил его с 49-м днем рождения. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня в первую очередь поздравил президент. Он сказал всем передать приветствие и поздравил с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного (все эти праздники отмечаются 5 октября. — «Газета.Ru»)», — сказал глава республики.

Он добавил, что в том числе глава государства поздравил и его.

До этого председатель правительства Чечни Магомед Даудов во время церемонии открытия правительственного комплекса вручил Кадырову меч, принадлежавший первому имаму Северного Кавказа Шейху Мансуру. Глава республики отметил, что этот подарок является общенациональным достоянием всего народа Чечни, и поблагодарил за проявленное внимание и доверие.

Шейх Мансур — знаковая фигура в истории Северного Кавказа. Он был политическим лидером, религиозным наставником, военачальником, первым имамом региона и возглавлял народно-освободительное движение горцев с 1785 по 1791 год.

