Зеленский наложил вето на проект о штрафах для чиновников, не явившихся в Раду

Железняк: на законопроект о штрафах для министров за неявку в Раду наложили вето

Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, предполагающий введение штрафов для министров и иных чиновников за неявку на вызовы в Верховную раду. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат парламента страны Ярослав Железняк.

Верховная рада приняла данный законопроект 3 сентября. Как отметил законодатель, тогда за него проголосовали 229 законодателей.

«Говорят, [это] вызвало бурную реакцию всего офиса президента... и сегодня законопроект вернули с полным вето», — сообщил Железняк.

По словам депутата, именно он является автором правки. Парламентарий пообещал вернуть ее «другим способом».

14 марта член Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не явился в парламент, куда его приглашали для отчета о переговорах с делегацией США. Тогда дипломат сослался на встречи с главами внешнеполитических ведомств Австрии и Португалии, предложив назначить другую дату заседания.

30 апреля Алексей Гончаренко напрямую поинтересовался у спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, почему Андрей Сибига полтора месяца не приходит в парламент. Конкретного ответа он не получил.

Ранее опрос показал, что более 70% жителей Украины уверены в росте коррупции в стране после начала боевых действий.