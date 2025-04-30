В Раде удивились, что к ним не приходил глава МИД Украины

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задал спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку вопрос, почему министр иностранных дел страны Андрей Сибига полтора месяца не приходит в парламент. Об этом Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что напрямую спросил спикера о том, почему Сибига до сих пор не пришел в парламент. Стефанчук ответил, что сможет сказать что-либо завтра.

Ранее Гончаренко уже спрашивал Стефанчука, почему глава МИД Украины месяц не был в парламенте. Спикер пообещал, что глава МИД приедет 18 апреля, однако этого не произошло.

28 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал не верить утверждениям о том, что Россия одерживает верх в конфликте. На своей странице в соцсети Х он написал, что ситуация якобы не дает для этого оснований. В то же время он заметил, что ситуация на линии соприкосновения остается непростой, и ВС РФ действительно превосходят ВСУ.

Ранее глава МИД Украины высказался о долгосрочном прекращении огня.