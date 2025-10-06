Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

Песков: у Путина на день рождения запланированы встречи и звонки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 7 октября Владимир Путин отметит свой день рождения в рабочем режиме.

По его словам, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное текущим вопросам, а не формальным поздравлениям.

Песков отметил, что президент, как правило, получает поздравления от зарубежных лидеров, и в этот раз запланированы многочисленные телефонные разговоры, о которых позже сообщат официально.

Он также добавил, что внуки поздравляют Путина с любовью, как принято в обычных семьях, и подчеркнул, что у президента есть и личные планы на этот день.

Подобный образом глава государства провел и свой прошлый день рождения. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

В этом году президент России отметит свой 73-й день рождения. Владимир Владимирович Путин родился в 1952 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Ранее Путин поздравил жителей Чечни с тремя праздниками, а главу региона Рамзана Кадырова — с днем рождения.