Грушко: РФ предлагала Польше консультации по линии МИД по вопросу ситуации с БПЛА

Польша проигнорировала предложение России провести консультации по линии МИД по вопросу происхождения беспилотников, которые нарушили ее воздушное пространство. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Они проигнорировали и пошли в Брюссель, побежали в Брюссель за статьей четвертой. Хотя с точки зрения разрешения ситуации, активация статьи четвертой ничего не дает», — сказал он.

По его словам, провокации с БПЛА используются в Европе для того, чтобы заставить парламенты стран проголосовать за «безумные военные траты и повысить градус военного психоза».

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации.

После этого командование НАТО решило усилить оборону в восточной части альянса.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.