В Венгрии заявили о планах Брюсселя вести войну за счет налогоплательщиков

Сийярто: Брюссель готовится к войне и хочет, чтобы она финансировалась с налогов
Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель готовится к войне и хочет, чтобы ее финансировали европейские налогоплательщики. Об этом в соцсети X сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

По словам Сийярто, которые приводятся в посте, Брюссель подготовил семилетний бюджет, в котором «речь скорее идет об Украине», а не о Евросоюзе.

«Вместо решения реальных проблем Европы: конкурентоспособности, энергетической безопасности и экономического роста, — «они хотят финансировать украинские армию и государство», — сказано в сообщении.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена использовать средства своих налогоплательщиков для финансирования вооруженных сил Украины.

19 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не примет предложенный Еврокомиссией проект бюджета Евросоюза на 2028 — 2034 годы, который предусматривает выделение венгерских денег Украине. Он заявил, что «никогда не примет бюджет ЕС», направленный на разорение фермеров Венгрии и который делает страну «уязвимой для шантажа».

Ранее в СВР узнали о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии.

