Мерц заявил, что ФРГ должна отказаться от участия в «Евровидении» при исключении Израиля

Исключение Израиля из музыкального конкурса «Евровидение» стало бы скандалом. Такое мнение высказал немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Я считаю скандалом сам факт того, что подобное вообще обсуждается. Израиль — часть этого сообщества», — сказал он.

По его словам, при таком сценарии Германия должна будет отказаться от участия в конкурсе.

В ноябре Европейский вещательный союз (EBU) планирует провести специальное онлайн-заседание, чтобы обсудить участие Израиля в «Евровидении-2026», которое пройдет в Вене в мае.

До этого государственная телерадиокомпания Испании RTVE заявила, что откажется от участия в конкурсе, если на сцену выйдет представитель Израиля. Причиной тому названы военные действия Израиля в секторе Газа. Аналогичную позицию высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды.

Ранее Израилю предложили выступить на «Евровидении» под нейтральным флагом.