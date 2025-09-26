На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Будущее Израиля на «Евровидении» решится голосованием

EBU проведет онлайн-голосование об участии Израиля в «Евровидении-2026» в ноябре
Leonhard Foeger/Reuters

Европейский вещательный союз (EBU) анонсировал проведение онлайн-голосования в ноябре, которое может привести к исключению израильской телекомпании Kan от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2026 году. Об этом сообщает The Guardian.

Президент EBU Дельфина Эрнотте Кунчи в официальном письме заявила, что существует множество мнений относительно участия Израиля в конкурсе. Она отметила, что этот вопрос требует «более широкой демократической основы» для принятия окончательного решения.

Накануне сообщалось, что Государственная телерадиокомпания Испании RTVE откажется от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году, если на сцену выйдет представитель Израиля. Причиной тому названы военные действия Израиля в секторе Газа. Аналогичную позицию высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. В 2008 году российский исполнитель Дима Билан стал лауреатом конкурса с песней «Believe».

Ранее сообщалось, что певец Киркоров отказался от посещения «Интервидения-2025».

