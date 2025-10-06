Медведев посетит КНДР во главе делегации «Единой России»

Заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возглавит партийную делегацию в поездке в КНДР. Об этом сообщили в «Единой России».

Как отмечается в публикации, Медведев примет участие в торжествах в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи, которые пройдут в республике 10 октября.

Трудовая партия Кореи (ТПК) — правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. Она была образована 10 октября 1945 года. Этот день является государственным праздником КНДР.

В сентябре министр обороны России Андрей Белоусов заявил после встречи президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в Китае, что Москва и Пхеньян активно развивают отношения, а сейчас им придан новый импульс. Кроме того, он выразил восхищение военнослужащими Корейской народной армии и поблагодарил их за освобождение Курской области.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.