Израиль оказался в зависимой позиции от США после согласия на сделку Трампа

NYT: Израиль оказался зависим от США после согласия на сделку Трампа
AP

После согласия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на сделку президента США Дональда Трампа по Газе, Израиль оказался в зависимом от Америки положении. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечается в публикации, Трамп унизил Нетаньяху в глазах многих израильтян, заставив его извиниться перед премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани за удар по ХАМАС в Дохе 9 сентября. Более того, Белый дом опубликовал фотографию, на которой израильский премьер-министр якобы читает в трубку свои письменные извинения, в то время как Трамп держит телефон на коленях.

3 октября в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

Ранее СМИ сообщали, что Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС.

