Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» заявил, что бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный необходим Западу, чтобы продолжать конфликт с Россией.

«Для того, чтобы продолжать воевать с Россией. Потому что нужен перманентный Афганистан. Британия с Россией играют в «третью большую игру». Игра заключается в том, что Британская Империя должна продолжать существовать, а Российская – не должна восстановиться.

Он смоделировал ситуацию, при которой действующий лидер Владимир Зеленский «исчезает по той или иной причине», тогда в стране возникнет хаос, которым воспользуется Россия. В таком случае «кто-то на вертолете» должен срочно прилететь и нормализовать ситуацию, в первую очередь военную, и этим человеком станет Валерий Залужный.

Экс-главком ВСУ является «безальтернативной фигурой», утверждает Арестович.

До этого посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о его подготовке к выборам снова обошел президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия граждан.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский не победит на выборах президента.