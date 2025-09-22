Дубинский: если бы Зеленский мог победить на выборах, он пошел бы на них

Украинский лидер Владимир Зеленский не победит на следующих выборах президента Украины. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Я скептически отношусь ко всем «прогнозам» о победе Зеленского на следующих выборах, если вообще власть в Украине будет передана в результате выборов. Если бы Зеленский реально видел возможность своей победы, он бы на них уже пошел. Но не идет», — подчеркнул он.

Как пояснил Дубинский, в основном законе четко регламентировано, что на выборную кампанию в Раду отводится 60 дней, а на президентскую - 100.

«Если сначала состоятся парламентские выборы, не видать Зеленскому послушного монобольшинства», — отметил парламентарий.

Поэтому для Зеленского выборы в парламент равны потере власти.

18 сентября замглавы ЦИК страны Сергей Дубовик заявил, что выборов на Украине в 2026 году не будет.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Ранее в США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины.