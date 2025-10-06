На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил вероятность ввода американских войск в Венесуэлу

Политолог Блохин: военные силы США в Пуэрто-Рико – попытка надавить на Венесуэлу
true
true
true
close
Olivier Rachon/Global Look Press

США разместили в Пуэрто-Рико достаточно военных сил для начала операции в Венесуэле и захвата таких ключевых объектов, как порты и аэродромы. По данным американских СМИ, Пентагон не скрывает подготовку к возможным атакам, однако, по мнению политолога-американиста, ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, речь идет о психологическом давлении. На ввод войск в страну Вашингтон не пойдет, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению эксперта, наблюдаемые события – это попытка США показать, что они занесли над Венесуэлой кулак, готовый к удару.

«Все в ожидании этого удара уже несколько месяцев, но этого не происходит. Чтобы отправить войска и решить какие-то проблемы, нужно минимум 200-300 тысяч [солдат], и то может не хватить. Скорее всего, это надо интерпретировать как элемент информационно-психологического давления, чтобы прогнуть Венесуэлу в каких-либо других вопросах», — считает Блохин.

В числе таких тем, по которым США пытаются оказать влияние, он назвал поставку в Штаты углеводородов по сниженным ценам. А что касается смены режима, то это потребует полномасштабных военных действий, на что американский президент Дональд Трамп идти не хочет, так как это дорого и может оказаться неэффективно, подчеркнул политолог. В то же время он не исключил вероятную ограниченную бомбардировку, как это было в Иране, отметив, что это будет своего рода «момент прессинга» на Каракас.

Если удар все-таки будет нанесен или войска США введут в страну, то от Венесуэлы не стоит ждать какого-то конкретного ответа, так как речь идет об одной из самых влиятельных в мире армий наряду с российской и китайской, отметил Блохин. При этом он подчеркнул, что сомневается в таком развитии событий, так как Трамп только хочет сделать Венесуэлу более лояльной.

Напомним, накануне сообщалось, что США развернут десять истребителей F-35 на базе в Пуэрто-Рико для нанесения ударов по «наркотеррористическим организациям» в Венесуэле. По данным источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели. Отмечается, что семь американских военных кораблей и одна атомная быстроходная подводная лодка уже находятся в регионе или, как ожидается, скоро там окажутся. На борту находятся более 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев.

На этом фоне военные Венесуэлы начали переброску зенитных ракетных комплексов «Печора-2М» к карибскому побережью для защиты от возможной высадки американского десанта.

Ранее в МИД РФ осудили нанесенный США удар по судну вблизи Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами