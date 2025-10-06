Политолог оценил вероятность ввода американских войск в Венесуэлу

США разместили в Пуэрто-Рико достаточно военных сил для начала операции в Венесуэле и захвата таких ключевых объектов, как порты и аэродромы. По данным американских СМИ, Пентагон не скрывает подготовку к возможным атакам, однако, по мнению политолога-американиста, ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, речь идет о психологическом давлении. На ввод войск в страну Вашингтон не пойдет, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению эксперта, наблюдаемые события – это попытка США показать, что они занесли над Венесуэлой кулак, готовый к удару.

«Все в ожидании этого удара уже несколько месяцев, но этого не происходит. Чтобы отправить войска и решить какие-то проблемы, нужно минимум 200-300 тысяч [солдат], и то может не хватить. Скорее всего, это надо интерпретировать как элемент информационно-психологического давления, чтобы прогнуть Венесуэлу в каких-либо других вопросах», — считает Блохин.

В числе таких тем, по которым США пытаются оказать влияние, он назвал поставку в Штаты углеводородов по сниженным ценам. А что касается смены режима, то это потребует полномасштабных военных действий, на что американский президент Дональд Трамп идти не хочет, так как это дорого и может оказаться неэффективно, подчеркнул политолог. В то же время он не исключил вероятную ограниченную бомбардировку, как это было в Иране, отметив, что это будет своего рода «момент прессинга» на Каракас.

Если удар все-таки будет нанесен или войска США введут в страну, то от Венесуэлы не стоит ждать какого-то конкретного ответа, так как речь идет об одной из самых влиятельных в мире армий наряду с российской и китайской, отметил Блохин. При этом он подчеркнул, что сомневается в таком развитии событий, так как Трамп только хочет сделать Венесуэлу более лояльной.

Напомним, накануне сообщалось, что США развернут десять истребителей F-35 на базе в Пуэрто-Рико для нанесения ударов по «наркотеррористическим организациям» в Венесуэле. По данным источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели. Отмечается, что семь американских военных кораблей и одна атомная быстроходная подводная лодка уже находятся в регионе или, как ожидается, скоро там окажутся. На борту находятся более 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев.

На этом фоне военные Венесуэлы начали переброску зенитных ракетных комплексов «Печора-2М» к карибскому побережью для защиты от возможной высадки американского десанта.

Ранее в МИД РФ осудили нанесенный США удар по судну вблизи Венесуэлы.