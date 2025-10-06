На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС назвали решающий фактор в отказе Чехии от поддержки Украины

Iltalehti: победа ANO на выборах в Чехии может оказаться фатальной для Украины
Depositphotos

Победа, которую оппозиционное движение ANO под руководством Андрея Бабиша одержало на парламентских выборах в Чехии, может стать решающим фактором в отказе республики от поддержки Украины. Об этом пишет финская газета Iltalehti, ссылаясь на экспертов.

Как заявил доцент политологии Университета Турку Хейно Нюиссонена, усталость чешских избирателей от поддержки, оказываемой Киеву, реальна и может отразиться на предстоящей правительственной программе.

«Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег», — сказал он.

До этого британская газета The Guardian написала, что Евросоюз опасается победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер Чехии хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Киев лишился стратегического поставщика оружия в лице Чехии.

