Бой UFC на территории Белого дома пройдет в юбилей Трампа

Трамп: бой UFC состоится на территории Белого дома 14 июня 2026 года
Depositphotos

Бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, трансляцию вел Белый дом.

«Четырнадцатого июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», — сказал Трамп.

Примечательно, что 14 июня президент США отметит свое 80-летие.

29 августа генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что реализует идею Дональда Трампа провести турнир UFC в Белом доме.

4 июля Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, говоря об этом заявлении, отметила, что пока не может предоставить никаких подробностей, которые можно озвучить.

Ранее Трамп объяснил, как избегает падений на лестнице.

