Бой UFC на территории Белого дома пройдет в юбилей Трампа

Бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, трансляцию вел Белый дом.

«Четырнадцатого июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», — сказал Трамп.

Примечательно, что 14 июня президент США отметит свое 80-летие.

29 августа генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что реализует идею Дональда Трампа провести турнир UFC в Белом доме.

4 июля Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, говоря об этом заявлении, отметила, что пока не может предоставить никаких подробностей, которые можно озвучить.

