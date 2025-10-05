Попытки Евросоюза возложить на Россию ответственность за случаи появления дронов в европейских странах провалились. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X.

Боуз утверждает, что страны ЕС, стремясь вызвать панику и обвинить Россию, необоснованно закрывали крупные аэропорты под предлогом действий «операторов-любителей дронов».

Журналист обратил внимание на то, что инциденты с беспилотниками происходили преимущественно в странах, активно поддерживающих Украину в конфликте с Россией. По его словам, расследование в Германии показало, что запуск дронов осуществил оператор-любитель, не имеющий подтвержденных связей с Россией.

Боуз заключает, что вся эта ситуация представляет собой «обман Евросоюза и НАТО, ставший фиаско».

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Россия якобы внедрила «агентов и кротов» в европейские государства с целью организации запусков беспилотных летательных аппаратов над аэропортами и военными объектами, принадлежащими странам НАТО.

Накануне Додик связал серию инцидентов с БПЛА в Европе с глобальной провокацией.